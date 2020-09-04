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Художник-кулинар на US Open испёк блин с портретом Новака Джоковича

Художник-кулинар на US Open испёк блин с портретом Новака Джоковича
Теннис / US Open 2020 0

Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович восторженно отреагировал на мастерство художника-кулинара, в ходе Открытого чемпионата США испекшего блин, на котором изображён портрет спортсмена.

«Это потрясающе! Отметьте художника, если знаете его имя», — написал Джокович на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Новака Джоковича в «Инстаграме».

На US Open Джокович уверенно вышел в третий круг, обыграв Давида Джумхура из Боснии и Герцеговины и британца Кайла Эдмунда. В матче за выход в 1/8 финала Новаку предстоит встретиться с немцем Ян-Леннардом Штруффом (28).

Ранее Алексис Оганян, муж 20-кратной победительницы турниров «Большого шлема» Серены Уильямс, продемонстрировал умение печь блинчики, которые похожи на их дочь Алексис Олимпию и на саму Серену.

Муж Серены Уильямс испёк блинчики, похожие на неё и их дочь
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