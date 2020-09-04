Анастасия Павлюченкова представила нового наставника

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова на оставшихся турнирах сезона-2020 будет работать с новым наставником — канадцем Робом Стекли, который стал её официальным тренером.
«Старый новый тренер Роб Стекли. Наконец-то Роб смог прилететь из Канады после пандемии! В прошлом году он уже помогал мне во время турнира в Торонто и US Open — теперь начинаем работать официально. Много и упорно пахать на корте, при этом быть на одной волне — мне важен этот баланс. Ну что, поехали!» — написала Павлюченкова на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Анастасии Павлюченковой в «Инстаграме».
Ранее специалист тренировал чешку Люси Шафаржову, которая в 2015 году дошла до финала «Ролан Гаррос». С сентября 2018 по апрель 2019 года он входил в команду канадца Дениса Шаповалова.
Павлюченкова в марте 2020 года прекратила сотрудничество с французом Сэмом Сьюмиком.
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