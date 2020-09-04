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Грачёва не сумела выйти в 1/8 финала US Open, уступив Мартич

Грачёва не сумела выйти в 1/8 финала US Open, уступив Мартич
Теннис / US Open 2020 0

Дебютантка турниров «Большого шлема» россиянка Варвара Грачёва не сумела выйти в 1/8 финала Открытого чемпионата США. В матче третьего круга Грачёва потерпела поражение от восьмой сеяной Петры Мартич из Хорватии со счётом 3:6, 3:6. Встреча продолжалась 1 час 26 минут. Грачёва один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 8. Мартич дважды подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 6 брейков.

Ранее 20-летняя россиянка произвела настоящий фурор на US Open, последовательно обыграв испанку Паолу Бадосу и тридцатую сеяную – Кристину Младенович из Франции.

В третьем круге Мартич сыграет с Юлией Путинцевой из Казахстана (23), которая обыграла белоруску Александру Саснович – 3:6, 6:2, 6:1.

US Open (ж). 3-й круг
04 сентября 2020, пятница. 18:10 МСК
Варвара Грачёва
102
Россия
Варвара Грачёва
В. Грачёва
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3  
6 		6  
         
Петра Мартич
15
Хорватия
Петра Мартич
П. Мартич
US Open (ж). 3-й круг
04 сентября 2020, пятница. 18:10 МСК
Александра Саснович
106
Беларусь
Александра Саснович
А. Саснович
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		2 1
3 		6 6
         
Юлия Путинцева
35
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
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