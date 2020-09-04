Александрова последней из россиянок завершила выступление в одиночном разряде US Open

Первая ракетка России Екатерина Александрова не сумела выйти в третий круг Открытого чемпионата США по теннису. В матче второго круга 21-я сеяная Александрова потерпела поражение от американки Кэти Макнелли со счётом 6:4, 3:6, 6:7 (2:7). Теннисистки провели на корте 2 часа 26 минут. При этом первые два сета были сыграны накануне за 1 час 50 минут, после чего матч был остановлен из-за дождя и доигран сегодня.

Александрова 4 раза подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 6. Макнелли подала 7 эйсов, допустила одну ошибку на подачу и использовала оба шанса взять подачу соперницы.

За выход в 1/8 финала Макнелли сыграет с бельгийкой Элисе Мертенс (16) или испанкой Сарой Соррибес-Тормо.

После поражения Александровой в женской одиночной сетке US Open не осталось ни одной российской теннисистки.