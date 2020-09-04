Осака, Кербер и Брэйди вышли в 1/8 финала US Open

Американская теннисистка Дженнифер Брэйди вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата США. В матче третьего круга 28-я сеяная Брэйди нанесла поражение француженке Каролин Гарсии со счётом 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 18 минут. Брэйди 10 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 5.

За выход в четвертьфинал Брэйди сыграет с 17-й ракеткой турнира немкой Анжеликой Кербер, которая обыграла американку Энн Ли – 6:3, 6:4.

В 1/8 финала US Open вышла и японка Наоми Осака. В третьем круге четвёртая ракетка турнира обыграла украинку Марту Костюк со счётом 6:3, 6:7 (4:7), 6:2. Её следующей соперницей станет победительница встречи между полькой Магдой Линетт (24) и эстонкой Анетт Контавейт.