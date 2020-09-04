Осака, Кербер и Брэйди вышли в 1/8 финала US Open
Американская теннисистка Дженнифер Брэйди вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата США. В матче третьего круга 28-я сеяная Брэйди нанесла поражение француженке Каролин Гарсии со счётом 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 18 минут. Брэйди 10 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 5.
За выход в четвертьфинал Брэйди сыграет с 17-й ракеткой турнира немкой Анжеликой Кербер, которая обыграла американку Энн Ли – 6:3, 6:4.
В 1/8 финала US Open вышла и японка Наоми Осака. В третьем круге четвёртая ракетка турнира обыграла украинку Марту Костюк со счётом 6:3, 6:7 (4:7), 6:2. Её следующей соперницей станет победительница встречи между полькой Магдой Линетт (24) и эстонкой Анетт Контавейт.
US Open (ж). 3-й круг
04 сентября 2020, пятница. 20:30 МСК
50
Каролин Гарсия
К. Гарсия
Окончен
0 : 2
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41
Дженнифер Брэйди
Д. Брэйди
US Open (ж). 3-й круг
04 сентября 2020, пятница. 20:00 МСК
23
Анжелика Кербер
А. Кербер
Окончен
2 : 0
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128
Энн Ли
Э. Ли
- 4 сентября 2020
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