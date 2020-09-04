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Осака, Кербер и Брэйди вышли в 1/8 финала US Open

Осака, Кербер и Брэйди вышли в 1/8 финала US Open
Теннис / US Open 2020 0

Американская теннисистка Дженнифер Брэйди вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата США. В матче третьего круга 28-я сеяная Брэйди нанесла поражение француженке Каролин Гарсии со счётом 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 18 минут. Брэйди 10 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 5.

За выход в четвертьфинал Брэйди сыграет с 17-й ракеткой турнира немкой Анжеликой Кербер, которая обыграла американку Энн Ли – 6:3, 6:4.

В 1/8 финала US Open вышла и японка Наоми Осака. В третьем круге четвёртая ракетка турнира обыграла украинку Марту Костюк со счётом 6:3, 6:7 (4:7), 6:2. Её следующей соперницей станет победительница встречи между полькой Магдой Линетт (24) и эстонкой Анетт Контавейт.

US Open (ж). 3-й круг
04 сентября 2020, пятница. 20:30 МСК
Каролин Гарсия
50
Франция
Каролин Гарсия
К. Гарсия
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3  
6 		6  
         
Дженнифер Брэйди
41
США
Дженнифер Брэйди
Д. Брэйди
US Open (ж). 3-й круг
04 сентября 2020, пятница. 20:00 МСК
Анжелика Кербер
23
Германия
Анжелика Кербер
А. Кербер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		4  
         
Энн Ли
128
США
Энн Ли
Э. Ли
US Open (ж). 3-й круг
04 сентября 2020, пятница. 19:10 МСК
Наоми Осака
9
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		6 4 6
3 		7 7 2
         
Марта Костюк
137
Украина
Марта Костюк
М. Костюк
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