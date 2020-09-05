Звонарёва и Зигемунд вышли в четвертьфинал US Open в парном разряде

Российская теннисистка Вера Звонарёва, выступающая в парном разряде вместе с представительницей Германии Лаурой Зигемунд, вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата США. В матче второго круга соревнования Звонарёва и Зигемунд нанесли поражение седьмой паре турнира, белоруске Виктории Азаренко и американке Софье Кенин со счётом 7:6 (7:4), 6:3. Встреча продолжалась 1 час 35 минут.

Звонарёва и Зигемунд трижды подали навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали 5 брейк-пойнтов из 6. Азаренко и Кенин подали один эйс, дважды ошиблись на подаче и реализовали 4 брейка.

За выход в полуфинал Звонарёва и Зигемунд сыграют с победительницами встречи между американской парой Джессика Пегула/Шелби Роджерс (WC) и бельгийско белорусским дуэтом Элисе Мертенс/Арина Соболенко (2).