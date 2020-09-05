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Звонарёва и Зигемунд вышли в четвертьфинал US Open в парном разряде

Звонарёва и Зигемунд вышли в четвертьфинал US Open в парном разряде
Теннис / US Open 2020 0

Российская теннисистка Вера Звонарёва, выступающая в парном разряде вместе с представительницей Германии Лаурой Зигемунд, вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата США. В матче второго круга соревнования Звонарёва и Зигемунд нанесли поражение седьмой паре турнира, белоруске Виктории Азаренко и американке Софье Кенин со счётом 7:6 (7:4), 6:3. Встреча продолжалась 1 час 35 минут.

Звонарёва и Зигемунд трижды подали навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали 5 брейк-пойнтов из 6. Азаренко и Кенин подали один эйс, дважды ошиблись на подаче и реализовали 4 брейка.

За выход в полуфинал Звонарёва и Зигемунд сыграют с победительницами встречи между американской парой Джессика Пегула/Шелби Роджерс (WC) и бельгийско белорусским дуэтом Элисе Мертенс/Арина Соболенко (2).

US Open — парный разряд (ж). 2-й круг
04 сентября 2020, пятница. 22:25 МСК
Виктория Азаренко
Беларусь
Виктория Азаренко
Софья Кенин
США
Софья Кенин
В. Азаренко С. Кенин
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		3  
7 7 		6  
         
Лаура Зигемунд
Германия
Лаура Зигемунд
Вера Звонарёва
Россия
Вера Звонарёва
Л. Зигемунд В. Звонарёва
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