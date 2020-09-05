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Организаторы US Open объяснили задержку матча Зверев-Маннарино

Организаторы US Open объяснили задержку матча Зверев-Маннарино
Теннис / US Open 2020 0

Представители оргкомитета Открытого чемпионата США опубликовали заявление, в котором прокомментировал задержку матча третьего круга турнира между немецким теннисистом Александром Зверевым и Адрианом Маннарино из Франции.

«Матч Зверев – Маннарино был задержан из-за диалога с официальными лицами, отвечающими за здравоохранение. Этот диалог происходил в течение дня. Всё это время спортсмены были в курсе происходящего и получали регулярные обновления, касаемые матча между ними. В силу конфиденциальности медицинской информации мы не можем сообщить подробности», — говорится в заявлении, опубликованном в «твиттере» US Open.

Ранее стало известно, что Маннарино контактировал с французом Бенуа Пэром, заразившимся коронавирусом. Несмотря на задержку, матч Маннарино и Зверева стартовал.

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