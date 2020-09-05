Организаторы US Open объяснили задержку матча Зверев-Маннарино

Представители оргкомитета Открытого чемпионата США опубликовали заявление, в котором прокомментировал задержку матча третьего круга турнира между немецким теннисистом Александром Зверевым и Адрианом Маннарино из Франции.
«Матч Зверев – Маннарино был задержан из-за диалога с официальными лицами, отвечающими за здравоохранение. Этот диалог происходил в течение дня. Всё это время спортсмены были в курсе происходящего и получали регулярные обновления, касаемые матча между ними. В силу конфиденциальности медицинской информации мы не можем сообщить подробности», — говорится в заявлении, опубликованном в «твиттере» US Open.
Ранее стало известно, что Маннарино контактировал с французом Бенуа Пэром, заразившимся коронавирусом. Несмотря на задержку, матч Маннарино и Зверева стартовал.
- 5 сентября 2020
-
01:53
-
00:48
- 4 сентября 2020
-
22:47
-
21:18
-
20:50
-
20:01
-
19:41
-
18:17
-
16:42
-
15:45
-
15:29
-
15:16
-
14:31
-
13:34
-
13:30
-
13:14
-
12:38
-
12:27
-
11:57
-
11:47
-
11:45
-
11:30
-
10:48
-
10:34
-
10:31
-
10:22
-
09:56
-
09:41
-
09:27
-
09:25
-
08:57
-
08:37
-
08:19
-
08:13
-
06:39