Организаторы US Open объяснили задержку матча Зверев-Маннарино

Представители оргкомитета Открытого чемпионата США опубликовали заявление, в котором прокомментировал задержку матча третьего круга турнира между немецким теннисистом Александром Зверевым и Адрианом Маннарино из Франции.

«Матч Зверев – Маннарино был задержан из-за диалога с официальными лицами, отвечающими за здравоохранение. Этот диалог происходил в течение дня. Всё это время спортсмены были в курсе происходящего и получали регулярные обновления, касаемые матча между ними. В силу конфиденциальности медицинской информации мы не можем сообщить подробности», — говорится в заявлении, опубликованном в «твиттере» US Open.

Ранее стало известно, что Маннарино контактировал с французом Бенуа Пэром, заразившимся коронавирусом. Несмотря на задержку, матч Маннарино и Зверева стартовал.