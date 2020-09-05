Чорич в невероятном пятисетовом матче победил Циципаса на US Open

Шестая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас не смог выйти в 1/8 финала Открытого чемпионата США. В матче третьего круга он проиграл 32-й ракетке мира, хорвату Борну Чоричу со счётом 7:6 (7:2), 4:6, 6:4, 7:5, 6:7 (4:7).

Отметим, по ходу четвёртого сета Циципас вёл со счётом 5:1, но упустил преимущество и позволил Чоричу сравнять счёт. В заключительном сете хорват смог вырвать победу на тай-брейке.

Продолжительность матча составила 4 часа 32 минуты. За это время Циципас совершил 14 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов. Чорич в свою очередь реализовал 4 эйса, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнта.

За выход в четвертьфинал турнира Чорич сыграет с британцем Джорданом Томпсоном, который в своём матче третьего круга обыграл Михаила Кукушкина.

Открытый чемпионат США продлится до 13 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 53,4. Действующий чемпион турнира Рафаэль Надаль отказался от защиты титула и остался в Европе.