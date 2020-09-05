Джокович рассказал, благодаря чему разгромил Штруффа в третьем круге US Open

Первая ракетка мира из Сербии Новак Джокович прокомментировал победу в матче третьего круга US Open. Со счётом 6:3, 6:3, 6:1 он обыграл немца Яна-Леннарда Штруффа.
«Классный матч в моём исполнении. Главное, удалось читать подачу Штруффа. После первой партии стало ещё проще — я окончательно нашёл нужный стиль игры и прекрасно себя чувствовал в концовке матча.
Здорово играю на протяжении последних двух-трёх недель. Уверен в своей игре и пользуюсь этой уверенностью в каждом матче», — цитирует Джоковича официальный сайт АТР.
За выход в четвертьфинал турнира Джокович поспорит с испанцем Пабло Карреньо-Бустой, который в матче третьего круга обыграл Ричардаса Беранкиса из Литвы.
Открытый чемпионат США продлится до 13 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 53,4. Действующий чемпион турнира Рафаэль Надаль отказался от защиты титула и остался в Европе.
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