Джокович — о следующем матче на US Open: у Карреньо-Бусты нет ярко выраженного оружия
Первая ракетка мира из Сербии Новак Джокович поделился мыслями о предстоящем сопернике по турнирной сетке US Open. За выход в четвертьфинал он поспорит с испанцем Пабло Карреньо-Бустой.
«Пабло — серьёзный соперник. Возможно, у него нет какого-то ярко выраженного и мощного оружия, но каждый его удар очень хорош. Он возвращает на твою половину очень много ударов, и я должен быть готов к затяжным розыгрышам.
Впереди тяжёлый матч — как физически, так и психологически. Надеюсь, смогу продлить победную серию», — цитирует Джоковича официальный сайт АТР.
Открытый чемпионат США продлится до 13 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 53,4. Действующий чемпион турнира Рафаэль Надаль отказался от защиты титула и остался в Европе.
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