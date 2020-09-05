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Джокович — о следующем матче на US Open: у Карреньо-Бусты нет ярко выраженного оружия

Джокович — о следующем матче на US Open: у Карреньо-Бусты нет ярко выраженного оружия
Теннис / US Open 2020 0

Первая ракетка мира из Сербии Новак Джокович поделился мыслями о предстоящем сопернике по турнирной сетке US Open. За выход в четвертьфинал он поспорит с испанцем Пабло Карреньо-Бустой.

«Пабло — серьёзный соперник. Возможно, у него нет какого-то ярко выраженного и мощного оружия, но каждый его удар очень хорош. Он возвращает на твою половину очень много ударов, и я должен быть готов к затяжным розыгрышам.

Впереди тяжёлый матч — как физически, так и психологически. Надеюсь, смогу продлить победную серию», — цитирует Джоковича официальный сайт АТР.

Открытый чемпионат США продлится до 13 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 53,4. Действующий чемпион турнира Рафаэль Надаль отказался от защиты титула и остался в Европе.

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