«Всё неслучайно». Циципас выложил философский пост после обиднейшего поражения от Чорича

Шестая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас отреагировал на проигрыш в третьем круге Открытого чемпионата США в матче с 32-м номером рейтинга АТР Борной Чоричем — 7:6 (7:2), 4:6, 6:4, 5:7, 6:7 (4:7).



В ходе четвёртого сета Циципас вёл со счётом 5:1, но упустил преимущество и позволил Чоричу сравнять счёт. В заключительном сете хорват смог вырвать победу на тай-брейке.



«Всё не случайно. Такие вещи меняют. Иногда бывает больно. Иногда — тяжело. Но, как бы то ни было, всё происходящее — к лучшему.



Люблю тебя, Нью-Йорк, ты мой любимый!» — написал Циципас на своей странице в «Инстаграме».



Стефанос назвал поражение от Чорича «самым грустным и одновременно смешным событием в карьере».



Открытый чемпионат США продлится до 14 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 53,4. Действующий чемпион турнира Рафаэль Надаль отказался от защиты титула и остался в Европе.

Чорич в невероятном пятисетовом матче победил Циципаса на US Open