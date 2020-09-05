«Всё неслучайно». Циципас выложил философский пост после обиднейшего поражения от Чорича

Шестая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас отреагировал на проигрыш в третьем круге Открытого чемпионата США в матче с 32-м номером рейтинга АТР Борной Чоричем — 7:6 (7:2), 4:6, 6:4, 5:7, 6:7 (4:7).
В ходе четвёртого сета Циципас вёл со счётом 5:1, но упустил преимущество и позволил Чоричу сравнять счёт. В заключительном сете хорват смог вырвать победу на тай-брейке.
«Всё не случайно. Такие вещи меняют. Иногда бывает больно. Иногда — тяжело. Но, как бы то ни было, всё происходящее — к лучшему.
Люблю тебя, Нью-Йорк, ты мой любимый!» — написал Циципас на своей странице в «Инстаграме».
Стефанос назвал поражение от Чорича «самым грустным и одновременно смешным событием в карьере».
Открытый чемпионат США продлится до 14 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 53,4. Действующий чемпион турнира Рафаэль Надаль отказался от защиты титула и остался в Европе.
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