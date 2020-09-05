Художник-кулинар, которым восхищался Джокович, испёк блин с портретом Медведева

Пресс-служба Открытого чемпионата США опубликовала серию видеороликов — талантливый художник-кулинар делает панкейки с изображением звёзд мирового тенниса. Одним из первых он представил «блинчик Медведева».
Видео доступно на официальной странице US Open в «Твиттере».
Были выложены и видеозаписи с процессом жарки панкейков в виде Новака Джоковича, Стефаноса Циципаса и Анжелики Кербер. Первая ракетка мира восторженно отреагировал на творчество кулинара.
Открытый чемпионат США проходит с 31 августа по 14 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 53 400 000. Действующая чемпионка соревнований Бьянка Андрееску из Канады отказалась от защиты титула. Аналогичное решение принял и победитель US Open 2019 в мужском одиночном разряде Рафаэль Надаль.
Ранее Алексис Оганян, муж 20-кратной победительницы турниров «Большого шлема» Серены Уильямс, продемонстрировал умение печь блинчики, которые похожи на их дочь Алексис Олимпию, а также на Серену.
- 5 сентября 2020
-
13:51
-
13:50
-
12:27
-
11:12
-
09:48
-
08:47
-
08:13
-
05:55
-
04:14
-
01:53
-
00:48
- 4 сентября 2020
-
22:47
-
21:18
-
20:50
-
20:01
-
19:41
-
18:17
-
16:42
-
15:45
-
15:29
-
15:16
-
14:31
-
13:34
-
13:30
-
13:14
-
12:38
-
12:27
-
11:57
-
11:47
-
11:45
-
11:30
-
10:48
-
10:34
-
10:31
-
10:22