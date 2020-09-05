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Художник-кулинар, которым восхищался Джокович, испёк блин с портретом Медведева

Художник-кулинар, которым восхищался Джокович, испёк блин с портретом Медведева
Теннис / US Open 2020 0

Пресс-служба Открытого чемпионата США опубликовала серию видеороликов — талантливый художник-кулинар делает панкейки с изображением звёзд мирового тенниса. Одним из первых он представил «блинчик Медведева».

Видео доступно на официальной странице US Open в «Твиттере».

Были выложены и видеозаписи с процессом жарки панкейков в виде Новака Джоковича, Стефаноса Циципаса и Анжелики Кербер. Первая ракетка мира восторженно отреагировал на творчество кулинара.

Открытый чемпионат США проходит с 31 августа по 14 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 53 400 000. Действующая чемпионка соревнований Бьянка Андрееску из Канады отказалась от защиты титула. Аналогичное решение принял и победитель US Open 2019 в мужском одиночном разряде Рафаэль Надаль.

Ранее Алексис Оганян, муж 20-кратной победительницы турниров «Большого шлема» Серены Уильямс, продемонстрировал умение печь блинчики, которые похожи на их дочь Алексис Олимпию, а также на Серену.

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