«Ты не разбираешься в теннисе, уйди». Циципас поскандалил с отцом в ходе матча US Open

Греческий теннисист Стефанос Циципас устроил очередную эмоциональную сцену, и снова крайним оказался его отец, Апостолос. Выигрывая в ходе матча третьего круга US Open у Борны Чорича, шестой номер рейтинга АТР вспылил и накричал на отца.
«Ты не разбираешься в теннисе», — выкрикнул Циципас-младший, проиграв один из розыгрышей в четвёртой партии.
Спустя несколько минут он снова обратился к отцу: «Уйди, я сказал тебе уйти».
Апостолос Циципас покорно покинул ложу и вернулся, лишь когда счёт в четвёртом сете превратился из 5:1 в пользу Стефаноса в 5:4, 40:30. Как известно, матч грек в итоге проиграл.
Это не первый инцидент с участием Стефаноса и его отца, попавший в объективы камер. Во время выступления грека в начале сезона на ATP Cup он не смог сдержать эмоции и стал разбивать ракетку у своего кресла. Один из осколков угодил в руку Апостолосу, что вызвало кровотечение. Увидев случившееся, на корт вышла мать Стефаноса Юлия Сальникова и накричала на него.
- 5 сентября 2020
-
17:01
-
13:51
-
13:50
-
12:27
-
11:12
-
09:48
-
08:47
-
08:13
-
05:55
-
04:14
-
01:53
-
00:48
- 4 сентября 2020
-
22:47
-
21:18
-
20:50
-
20:01
-
19:41
-
18:17
-
16:42
-
15:45
-
15:29
-
15:16
-
14:31
-
13:34
-
13:30
-
13:14
-
12:38
-
12:27
-
11:57
-
11:47
-
11:45
-
11:30
-
10:48
-
10:34
-
10:31