«Ты не разбираешься в теннисе, уйди». Циципас поскандалил с отцом в ходе матча US Open

Греческий теннисист Стефанос Циципас устроил очередную эмоциональную сцену, и снова крайним оказался его отец, Апостолос. Выигрывая в ходе матча третьего круга US Open у Борны Чорича, шестой номер рейтинга АТР вспылил и накричал на отца.



«Ты не разбираешься в теннисе», — выкрикнул Циципас-младший, проиграв один из розыгрышей в четвёртой партии.



Спустя несколько минут он снова обратился к отцу: «Уйди, я сказал тебе уйти».



Апостолос Циципас покорно покинул ложу и вернулся, лишь когда счёт в четвёртом сете превратился из 5:1 в пользу Стефаноса в 5:4, 40:30. Как известно, матч грек в итоге проиграл.



Это не первый инцидент с участием Стефаноса и его отца, попавший в объективы камер. Во время выступления грека в начале сезона на ATP Cup он не смог сдержать эмоции и стал разбивать ракетку у своего кресла. Один из осколков угодил в руку Апостолосу, что вызвало кровотечение. Увидев случившееся, на корт вышла мать Стефаноса Юлия Сальникова и накричала на него.

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