Маннарино: у меня нет никаких претензий к организаторам US Open

Французский теннисист Адриан Маннарино поделился мнением о ситуации, которая сложилась на US Open. Организаторы решили изолировать семь игроков, которые контактировали с Бенуа Пэром, заразившимся коронавирусом. Среди них был и Маннарино. Организаторы задержали матч третьего круга US Open, в котором Маннарино встречался с Александром Зверевым. Матч закончился победой немца со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 2:6, 2:6.
«Не могу назвать произошедшее кошмаром. Просто играл на турнире, пусть в этот раз всё было немного необычно. У меня была возможность готовиться к матчам, никаких претензий и жалоб нет.
Старался адаптироваться. Рад, что выступил на турнире, пусть здесь и не было зрителей. Нас предупреждали, что в этом году могут возникнуть особые ситуации», — цитирует Маннарино L’Equipe.
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