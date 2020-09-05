«Впервые за шесть месяцев выбралась из дома». Кузнецова прилетела на турнир в Стамбул

Российская теннисистка Светлана Кузнецова опубликовала новую запись в своём «инстаграме». Россиянка прилетела в Стамбул (Турция), где она примет участие в турнире WTA.

«Привет, Стамбул! Выбралась из дома в первый раз за шесть месяцев», — подписала фото Кузнецова.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Кузнецовой.

Турнир в Стамбуле будет проходить с 8 по 13 сентября. Помимо Кузнецовой, участие в соревнованиях примет россиянка Вероника Кудерметова. В квалификации сыграют Варвара Грачёва и Виталия Дьяченко.

Кузнецова отказалась от участия в US Open. Российская теннисистка призналась, что решила не рисковать здоровьем во время пандемии коронавируса.

Из-за пандемии коронавируса теннисный сезон в середине марта был приостановлен и возобновлён в августе.