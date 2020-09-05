«Впервые за шесть месяцев выбралась из дома». Кузнецова прилетела на турнир в Стамбул

Российская теннисистка Светлана Кузнецова опубликовала новую запись в своём «инстаграме». Россиянка прилетела в Стамбул (Турция), где она примет участие в турнире WTA.
«Привет, Стамбул! Выбралась из дома в первый раз за шесть месяцев», — подписала фото Кузнецова.
Запись можно посмотреть в «инстаграме» Кузнецовой.
Турнир в Стамбуле будет проходить с 8 по 13 сентября. Помимо Кузнецовой, участие в соревнованиях примет россиянка Вероника Кудерметова. В квалификации сыграют Варвара Грачёва и Виталия Дьяченко.
Кузнецова отказалась от участия в US Open. Российская теннисистка призналась, что решила не рисковать здоровьем во время пандемии коронавируса.
Из-за пандемии коронавируса теннисный сезон в середине марта был приостановлен и возобновлён в августе.
- 5 сентября 2020
-
21:15
-
20:21
-
19:36
-
18:43
-
17:01
-
13:51
-
13:50
-
12:27
-
11:12
-
09:48
-
08:47
-
08:13
-
05:55
-
04:14
-
01:53
-
00:48
- 4 сентября 2020
-
22:47
-
21:18
-
20:50
-
20:01
-
19:41
-
18:17
-
16:42
-
15:45
-
15:29
-
15:16
-
14:31
-
13:34
-
13:30
-
13:14
-
12:38
-
12:27
-
11:57
-
11:47
-
11:45