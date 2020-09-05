Парный матч Младенович, контактировавшей с Пэром, отменили
Кристина Младенович и Тимя Бабош были сняты с парного турнира US Open. Матч Младенович и Бабош с Элисон Риск и Габриэлой Дабровски исчез из официального расписания US Open.
Позже стало известно, что встречу отменили из-за ужесточённых мер безопасности в Нью-Йорке. Так, медики потребовали, чтобы люди, длительное время контактировавшие с заразившимися коронавирусом, были помещены на длительную самоизоляцию.
Младенович контактировала с Бенуа Пэром, у него врачи нашли коронавиус.
Примечательно, что накануне организаторы едва не заставили француза Адриана Маннарино отказаться от матча третьего круга US Open с Александром Зверевым. Тогда сообщалось также, что врачи не разрешали французу играть из-за контактов с Пэром.
Кристина Младенович: на US Open чудовищные условия. Это кошмар наяву
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