Парный матч Младенович, контактировавшей с Пэром, отменили

Кристина Младенович и Тимя Бабош были сняты с парного турнира US Open. Матч Младенович и Бабош с Элисон Риск и Габриэлой Дабровски исчез из официального расписания US Open.

Позже стало известно, что встречу отменили из-за ужесточённых мер безопасности в Нью-Йорке. Так, медики потребовали, чтобы люди, длительное время контактировавшие с заразившимися коронавирусом, были помещены на длительную самоизоляцию.

Младенович контактировала с Бенуа Пэром, у него врачи нашли коронавиус.

Примечательно, что накануне организаторы едва не заставили француза Адриана Маннарино отказаться от матча третьего круга US Open с Александром Зверевым. Тогда сообщалось также, что врачи не разрешали французу играть из-за контактов с Пэром.