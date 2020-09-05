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Хачанов уступил Де Минору в третьем круге US Open

Хачанов уступил Де Минору в третьем круге US Open
Теннис / US Open 2020 0

Российский теннисист Карен Хачанов не смог пробиться в четвертый круг US Open. В матче третьего круга россиянин уступил австралийцу Алексу де Минору. Встреча закончилась со счётом 6:4, 0:6, 4:6, 6:3, 6:1.

Продолжительность матча составила 3 часа 2 минуты. 16-я ракетка мира Хачанов выполнил шесть эйсов и допустил пять двойных ошибок. Также россиянин реализовал пять брейк-поинтов из 11. Его соперник, занимающий 28-е место в рейтинге ATP, восемь раз подал навылет и допустил шесть двойных ошибок. Де Минор реализовал пять брейк-поинтов из 12.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча.

В четвёртом круге турнира Де Минор встретится с победителем матча Роберто Баутиста-Агут (Испания) — Вашек Поспишил (Канада).

US Open (м). 3-й круг
05 сентября 2020, суббота. 19:45 МСК
Алекс де Минор
28
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
6 		0 4 6 6
4 		6 6 3 1
             
Карен Хачанов
16
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
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