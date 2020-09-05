Хачанов уступил Де Минору в третьем круге US Open
Российский теннисист Карен Хачанов не смог пробиться в четвертый круг US Open. В матче третьего круга россиянин уступил австралийцу Алексу де Минору. Встреча закончилась со счётом 6:4, 0:6, 4:6, 6:3, 6:1.
Продолжительность матча составила 3 часа 2 минуты. 16-я ракетка мира Хачанов выполнил шесть эйсов и допустил пять двойных ошибок. Также россиянин реализовал пять брейк-поинтов из 11. Его соперник, занимающий 28-е место в рейтинге ATP, восемь раз подал навылет и допустил шесть двойных ошибок. Де Минор реализовал пять брейк-поинтов из 12.
«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча.
В четвёртом круге турнира Де Минор встретится с победителем матча Роберто Баутиста-Агут (Испания) — Вашек Поспишил (Канада).
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