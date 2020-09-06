Эжени Бушар получила уайлд-кард на турнир в Стамбуле
Канадская теннисистка Эжени Бушар получила уайлд-кард на турнир в Стамбуле (Турция). Бывшая пятая ракетка мира ранее вышла в четвертьфинал турнира WTA в Праге (Чехия). Туда она также попала после того, как ей дали уайлд-кард.
Турнир в Стамбуле будет проходить с 8 по 13 сентября. В основной сетке соревнований сыграют две представительницы России: Светлана Кузнецова и Вероника Кудерметова. В квалификации сыграют Варвара Грачёва и Виталия Дьяченко.
Кузнецова отказалась от участия в US Open. Российская теннисистка призналась, что решила не рисковать здоровьем во время пандемии коронавируса.
Из-за пандемии коронавируса теннисный сезон в середине марта был приостановлен и возобновлён в августе турниром WTA в Палермо (Италия).
Эжени Бушар во второй раз в сезоне вышла в четвертьфинал турнира WTA
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