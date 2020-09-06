Поспишил обыграл Баутисту-Агута в пятисетовом матче в 3-м круге US Open

11-я ракетка рейтинга ATP испанец Роберто Баутиста-Агут на Открытом чемпионате США по теннису уступил канадцу Вашеку Поспишилу в упорном пятисетовом матче со счётом 2:3 (5:7, 6:2, 6:4, 3:6, 2:6). Продолжительность встречи составила 3 часа 43 минуты.
Канадец совершил 19 подач навылет, допустил 7 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 8. На счету его соперника 2 эйса, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 15 (20%). По выигранным очкам преимущество на стороне Поспишила — 149:142.
В 4-м круге Вашек Поспишил встретится с 21-летним австралийцем Алексом де Минором, располагающимся на 28-м месте рейтинга ATP. Встреча состоится в понедельник, 7 сентября. Начало – в 18:00 мск.
Напомним, турнир US Open — 2020 проходит с 31 августа по 14 сентября. Призовой фонд турнира составляет $ 53,4 млн. Победителем прошлого турнира является испанец Рафаэль Надаль, обыгравший в финале россиянина Даниила Медведева.
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