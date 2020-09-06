Вернувшаяся после трёхлетнего перерыва Пиронкова обыграла Векич и вышла в 4-й круг US Open

32-летняя болгарская теннисистка Цветана Пиронкова, приостанавливавшая спортивную карьеру на три года в связи с рождением ребёнка, пробилась в 4-й круг открытого чемпионата США по теннису, обыграв в 3-м круге представительницу Хорватии Донну Векич со счётом 2:0 (6:4, 6:1). Встреча продолжалась 1 час 6 минут.

В этой встрече Пиронкова дважды подала навылет, не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из пяти (100%). На счету её соперницы, располагающейся на 24-м месте рейтинга WTA, семь эйсов, девять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из четырёх (25%).

В 4-м круге US Open — 2020 Цветана Пиронкова встретится с победительницей пары Мэдисон Кис (США) — Ализе Корне (Франция).