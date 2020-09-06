Медведев сообщил, что не контактировал с заразившимся коронавирусом Пэром

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал ситуацию с заразившимся коронавирусом на US Open Бенуа Пэром.

«Я не контактировал с Бенуа. Не знаю, как организаторы это проверяли. Возможно, я был с ним в одной комнате, но не контактировал с ним. После того как поговорил с врачами USTA, они сказали, что всё в порядке, просто нужно проходить тесты каждый день и жить нормально. Если, конечно, это можно назвать нормальным.



Прошёл уже пять тестов, и все они дали отрицательный результат. Продолжу проходить их каждый день. Меня это не беспокоит.



Ситуация с Маннарино и Младенович? Сложно комментировать. Всё же зависит от того, насколько близко они контактировали с Пэром. Считается, если человек сдал три теста и все результаты отрицательные, с ним всё в порядке. Хотя не знаю, правда это или нет.



Думаю, им стоило дать шанс сыграть, если это безопасно для окружающих. Если этого не произошло, значит, департамент здравоохранения посчитал, что это небезопасно. Считаю, они должны были сыграть, хотя моё мнение ничего не значит», — приводит слова Медведева пресс-служба US Open.