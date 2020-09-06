Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Медведев сообщил, что не контактировал с заразившимся коронавирусом Пэром

Медведев сообщил, что не контактировал с заразившимся коронавирусом Пэром
Теннис / US Open 2020 0

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал ситуацию с заразившимся коронавирусом на US Open Бенуа Пэром.

«Я не контактировал с Бенуа. Не знаю, как организаторы это проверяли. Возможно, я был с ним в одной комнате, но не контактировал с ним. После того как поговорил с врачами USTA, они сказали, что всё в порядке, просто нужно проходить тесты каждый день и жить нормально. Если, конечно, это можно назвать нормальным.

Прошёл уже пять тестов, и все они дали отрицательный результат. Продолжу проходить их каждый день. Меня это не беспокоит.

Ситуация с Маннарино и Младенович? Сложно комментировать. Всё же зависит от того, насколько близко они контактировали с Пэром. Считается, если человек сдал три теста и все результаты отрицательные, с ним всё в порядке. Хотя не знаю, правда это или нет.

Думаю, им стоило дать шанс сыграть, если это безопасно для окружающих. Если этого не произошло, значит, департамент здравоохранения посчитал, что это небезопасно. Считаю, они должны были сыграть, хотя моё мнение ничего не значит», — приводит слова Медведева пресс-служба US Open.

Парный матч Младенович, контактировавшей с Пэром, отменили
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020