После вылета Чилича на US Open остался лишь один теннисист, выигрывавший ТБШ, — Джокович

После вылета хорвата Марина Чилича на US Open 2020 остался единственный теннисист, кому удавалось выиграть турнир «Большого шлема», — первая ракетка мира Новак Джокович.
Чилич — победитель Открытого чемпионата США (2014). В этом году хорват завершил выступления на US Open, уступив австрийцу Доминику Тиму со счётом 2:6, 2:6, 6:3, 3:6 в матче третьего круга турнира.
До этого во втором круге вылетел победитель трёх турниров «Большого шлема» британец Энди Маррей, уступив канадцу Феликсу Оже-Альяссиму со счётом 2:6, 3:6, 4:6.
Новак Джокович — победитель 17 турниров «Большого шлема». В этом году серб в восьмой раз в карьере выиграл Australian Open. Сегодня, 6 сентября, Джоковичу предстоит встреча с испанцем Пабло Карреньо-Бустой в четвёртом круге US Open.
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