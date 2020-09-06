Тиафо: сейчас Медведев показывает лучший теннис в его жизни

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо поделился ожиданиями от встречи с россиянином Даниилом Медведевым в четвёртом круге US Open.
«Мне нужно играть надёжно и с умом. Нельзя совершать много вынужденных ошибок. Буду ждать мяча под правую и играть со всей силы.
Сейчас Медведев силён и уверен в себе. Показывает лучший теннис в его жизни. Но мне кажется, что с моей нынешней игрой у меня есть шансы против кого угодно», — приводит слова Тиафо пресс-служба US Open.
Матч состоится завтра, 7 сентября, в 18:00 мск.
Напомним, турнир US Open 2020 проходит с 31 августа по 14 сентября. Призовой фонд турнира составляет $ 53,4 млн. Победителем прошлого турнира является испанец Рафаэль Надаль, обыгравший в финале Медведева.
Подробнее об успехах россиян на US Open читайте на «Чемпионате».
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