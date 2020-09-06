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Тарпищев: учитывая форму россиян на US Open, были реальные шансы на победу в Кубке Дэвиса

Тарпищев: учитывая форму россиян на US Open, были реальные шансы на победу в Кубке Дэвиса
Теннис / US Open 2020 0

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал выступление российских теннисистов на US Open.

«Могу сказать, что реально из этой тройки Хачанов был в несколько худшей ситуации, потеряв форму во время долгого пребывания в Москве во время пандемии. Ему пока тяжело проходить такой турнир ровно — он старался, но по качеству игры много упустил. Но наши ребята смогли подтвердить свой класс, и это плюс. И очень обидно, что в этом году отменен Кубок Дэвиса. Учитывая форму наших лидеров, были реальные шансы на победу.

Тем более Андрей Кузнецов ещё есть — он тоже понравился на US Open. У него проблемы со здоровьем, но в отдельном матче он может обыграть любого и в паре, и одиночно. У него техника чистая, стабильность и универсальность», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Подробнее об успехах россиян на US Open читайте на «Чемпионате».

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