Муж и дочка Серены Уильямс посетили её матч на US Open. Видео
Алексис Оганян, муж американки Серены Уильямс, и их дочь Олимпия посетили её матч с соотечественницей Слоан Стивенс.
Маленькая Олимпия сидела с отцом на трибуне, между геймами Серена помахала им рукой.
Посмотреть видео можно на странице ESPN в "Твиттере". Права на видео принадлежат USTA.
Уильямс одолела Стивенс со счётом 2:6, 6:2, 6:2 и вышла в четвёртый круг US Open. За путёвку в четвертьфинал турнира Серена поборется с представительницей Греции Марией Саккари. Ранее она победила американку Аманду Анисимову со счётом 6:3, 6:1. Матч Уильямс — Саккари состоится сегодня, 6 сентября.
Напомним, Открытый чемпионат США проходит с 31 августа по 14 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 53,4 млн.
С. Уильямс обыграла Стивенс и вышла в четвёртый круг US Open
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