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Аслан Карацев стал победителем грунтового турнира в Остраве. Это его второй титул подряд

Аслан Карацев стал победителем грунтового турнира в Остраве. Это его второй титул подряд
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Аслан Карацев стал победителем турнира серии челленджер в Остраве (Чехия). В финале турнира россиянин обыграл немца Оскара Отте со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 19 минут.

Карацев продлил победную серию до 10 матчей. По результатам турнира Аслан поднимется примерно на 114-е место в рейтинге ATP. Его предыдущее лучшее достижение — 140-е место рейтинга.

До этого Аслан выступил на двух челленджерах в Праге. На первом он дошёл до финала, где проиграл швейцарцу Стэну Вавринке, а на втором завоевал титул. В новом рейтинге ATP Карацев поднялся на 54 позиции и стал 140-й ракеткой мира.

На старте турнира в Остраве поражение потерпел россиянин Роман Сафиуллин.

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