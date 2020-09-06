Аслан Карацев стал победителем грунтового турнира в Остраве. Это его второй титул подряд

Российский теннисист Аслан Карацев стал победителем турнира серии челленджер в Остраве (Чехия). В финале турнира россиянин обыграл немца Оскара Отте со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 19 минут.

Карацев продлил победную серию до 10 матчей. По результатам турнира Аслан поднимется примерно на 114-е место в рейтинге ATP. Его предыдущее лучшее достижение — 140-е место рейтинга.

До этого Аслан выступил на двух челленджерах в Праге. На первом он дошёл до финала, где проиграл швейцарцу Стэну Вавринке, а на втором завоевал титул. В новом рейтинге ATP Карацев поднялся на 54 позиции и стал 140-й ракеткой мира.

На старте турнира в Остраве поражение потерпел россиянин Роман Сафиуллин.