Людмила Самсонова прекратила сотрудничество с итальянским тренером
Российская теннисистка Людмила Самсонова прекратила сотрудничество с итальянским тренером Алессандро Пиккари, сообщил специалист на своей странице в «Фейсбуке».
«После двух с половиной лет Люда и я решили прекратить сотрудничество по рабочим и личным причинам. Наши дороги расходятся. Пришло моё время ненадолго остановиться, посвятить себя семье и нашей с братом академии. Желаю Люде успехов!» — написал Пиккари.
На US Open 21-летняя Самсонова не смогла выйти во второй круг. Россиянка неожиданно уступила Цветане Пиронковой из Болгарии со счётом 2:6, 3:6. На турнире категории Premier в Цинциннати (США) Самсонова пробилась в финал квалификации, однако уступила американке Джессике Пегуле со счётом 3:6, 6:3, 2:6.
Самсонова покинула US Open, неожиданно уступив Пиронковой
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