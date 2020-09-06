Российская теннисистка Людмила Самсонова прекратила сотрудничество с итальянским тренером Алессандро Пиккари, сообщил специалист на своей странице в «Фейсбуке».

«После двух с половиной лет Люда и я решили прекратить сотрудничество по рабочим и личным причинам. Наши дороги расходятся. Пришло моё время ненадолго остановиться, посвятить себя семье и нашей с братом академии. Желаю Люде успехов!» — написал Пиккари.

На US Open 21-летняя Самсонова не смогла выйти во второй круг. Россиянка неожиданно уступила Цветане Пиронковой из Болгарии со счётом 2:6, 3:6. На турнире категории Premier в Цинциннати (США) Самсонова пробилась в финал квалификации, однако уступила американке Джессике Пегуле со счётом 3:6, 6:3, 2:6.