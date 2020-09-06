Гаспарян, Костюк и Бушар узнали соперниц по квалификации турнира в Стамбуле

Состоялась жеребьёвка квалификации турнира в Стамбуле (Турция). Российская теннисистка Маргарита Гаспарян, получившая второй номер посева, сыграет с представительницей Австралии Ариной Родионовой. Первая сеяная швейцарка Стефани Фёгель начнёт отбор встречей с канадкой Эжени Бушар, получившей от организаторов уайлд-кард в квалификацию. Отметим также, что пятый номер посева украинка Марта Костюк стартует встречей с Ольгой Данилович из Сербии.



Турнир в Стамбуле будет проходить с 8 по 13 сентября. Жеребьёвка основной сетки состоится завтра, 7 сентября, когда из США приедут спортсменки, завершившие борьбу на US Open. В основной сетке соревнований сыграют две представительницы России: Светлана Кузнецова и Вероника Кудерметова.



Кузнецова отказалась от участия в US Open. Она призналась, что решила не рисковать здоровьем во время пандемии коронавируса.



Из-за пандемии коронавируса теннисный сезон в середине марта был приостановлен и возобновлён лишь в августе турниром WTA в Палермо (Италия).