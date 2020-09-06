Виктория Азаренко: я никогда не достигну совершенства

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко прокомментировала свою удачную победную серию из восьми матчей: пять на турнире в Цинциннати, победительницей которого она стала, и три на Открытом чемпионате США.
«В принципе я всем довольна, но хочу прибавлять. Важно сохранять стабильность и добавлять небольшие детали. Например, сегодня я классно двигалась, но вторая подача работала не очень хорошо — никак не удавалось найти ритм, не могла её прочувствовать. Поэтому после матча я пошла, тренироваться и снова поймала этот ритм.
Всегда можно найти, над чем нужно поработать, моменты, в которых ты можешь прибавить… Я никогда не достигну совершенства, с этим нужно смириться. Но нужно стараться приблизиться к такому уровню», — приводит слова Азаренко сайт US Open.
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