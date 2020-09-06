Брэйди стала первой четвертьфиналисткой US Open, обыграв Кербер

Американская теннисистка Дженнифер Брэйди вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата США. В матче четвёртого круга соревнований 28-я сеяная Брэйди нанесла поражение 17-й ракетке турнира представительнице Германии Анжелике Кербер со счётом 6:1, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 29 минут.

Брэйди подала 3 эйса, допустила двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 10. Кербер один раз подала навылет, трижды ошиблась на подаче и реализовала один брейк.

За выход в полуфинал US Open Брэйди сыграет с победительницей матча между Юлией Путинцевой из Казахстана (23) и хорваткой Петрой Мартич (8).

Кербер выигрывала US Open в 2016 году. После её поражения борьбу за титул продолжают только две его бывшие обладательницы: американка Серена Уильямс и японка Наоми Осака.