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Брэйди стала первой четвертьфиналисткой US Open, обыграв Кербер

Брэйди стала первой четвертьфиналисткой US Open, обыграв Кербер
Теннис / US Open 2020 0

Американская теннисистка Дженнифер Брэйди вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата США. В матче четвёртого круга соревнований 28-я сеяная Брэйди нанесла поражение 17-й ракетке турнира представительнице Германии Анжелике Кербер со счётом 6:1, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 29 минут.

Брэйди подала 3 эйса, допустила двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 10. Кербер один раз подала навылет, трижды ошиблась на подаче и реализовала один брейк.

За выход в полуфинал US Open Брэйди сыграет с победительницей матча между Юлией Путинцевой из Казахстана (23) и хорваткой Петрой Мартич (8).

Кербер выигрывала US Open в 2016 году. После её поражения борьбу за титул продолжают только две его бывшие обладательницы: американка Серена Уильямс и японка Наоми Осака.

US Open (ж). 4-й круг
06 сентября 2020, воскресенье. 18:10 МСК
Дженнифер Брэйди
41
США
Дженнифер Брэйди
Д. Брэйди
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
1 		4  
         
Анжелика Кербер
23
Германия
Анжелика Кербер
А. Кербер
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