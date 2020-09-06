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Путинцева обыграла Мартич и впервые вышла в четвертьфинал US Open

Путинцева обыграла Мартич и впервые вышла в четвертьфинал US Open
Теннис / US Open 2020 0

Теннисистка из Казахстана Юлия Путинцева вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата США. В матче четвёртого круга соревнований 23-я ракетка турнира Путинцева обыграла восьмую сеяную хорватку Петру Мартич со счётом 6:3, 2:6, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 37 минут. Путинцева один раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 9. Мартич подала 4 эйса, один раз ошиблась на подаче и реализовала 4 брейка.

За выход в полуфинал US Open Путинцева сыграет с 28-й ракеткой турнира американкой Дженнифер Брэйди.

25-летняя Путинцева впервые вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата США, ранее представительница Казахстана добиралась до топ-8 только на «Ролан Гаррос», где выходила в четвертьфинал в 2016 и 2018 годах.

US Open (ж). 4-й круг
06 сентября 2020, воскресенье. 19:10 МСК
Юлия Путинцева
35
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		2 6
3 		6 4
         
Петра Мартич
15
Хорватия
Петра Мартич
П. Мартич
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