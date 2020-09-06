Путинцева обыграла Мартич и впервые вышла в четвертьфинал US Open
Теннисистка из Казахстана Юлия Путинцева вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата США. В матче четвёртого круга соревнований 23-я ракетка турнира Путинцева обыграла восьмую сеяную хорватку Петру Мартич со счётом 6:3, 2:6, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 37 минут. Путинцева один раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 9. Мартич подала 4 эйса, один раз ошиблась на подаче и реализовала 4 брейка.
За выход в полуфинал US Open Путинцева сыграет с 28-й ракеткой турнира американкой Дженнифер Брэйди.
25-летняя Путинцева впервые вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата США, ранее представительница Казахстана добиралась до топ-8 только на «Ролан Гаррос», где выходила в четвертьфинал в 2016 и 2018 годах.
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