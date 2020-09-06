Новака Джоковича дисквалифицировали на US Open
Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович дисквалифицирован и не сможет завершить участие в Открытом чемпионате США. Такое наказание последовало после того, как Джокович отбросил мяч в сторону арбитра и попал в женщину-лайнсмена.
Инцидент случился в матче четвёртого круга соревнований, когда Новак встречался с 20-м сеяным испанцем Пабло Карреньо-Бустой. Соперники не сумели доиграть даже один сет. Счёт был 6:5 в пользу испанца. Новак успел подать 9 эйсов, Карреньо-Буста – три. При этом испанец взял одну подачу Джоковича.
За выход в полуфинал Карреньо-Буста сыграет с победителем четвертьфинального матча между 12-м сеяным канадцем Денисом Шаповаловым и седьмой ракеткой турнира бельгийцем Давидом Гоффеном.
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