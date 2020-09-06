Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Новака Джоковича дисквалифицировали на US Open

Новака Джоковича дисквалифицировали на US Open
Теннис / US Open 2020 0

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович дисквалифицирован и не сможет завершить участие в Открытом чемпионате США. Такое наказание последовало после того, как Джокович отбросил мяч в сторону арбитра и попал в женщину-лайнсмена.

Инцидент случился в матче четвёртого круга соревнований, когда Новак встречался с 20-м сеяным испанцем Пабло Карреньо-Бустой. Соперники не сумели доиграть даже один сет. Счёт был 6:5 в пользу испанца. Новак успел подать 9 эйсов, Карреньо-Буста – три. При этом испанец взял одну подачу Джоковича.

За выход в полуфинал Карреньо-Буста сыграет с победителем четвертьфинального матча между 12-м сеяным канадцем Денисом Шаповаловым и седьмой ракеткой турнира бельгийцем Давидом Гоффеном.

US Open (м). 4-й круг
06 сентября 2020, воскресенье. 22:10 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
0 : 0
1 2 3 4 5
             
5 		       
6 		       
             
Пабло Карреньо-Буста
27
Испания
Пабло Карреньо-Буста
П. Карреньо-Буста
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020