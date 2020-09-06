Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Вера Звонарёва вышла в полуфинал US Open в парном разряде

Вера Звонарёва вышла в полуфинал US Open в парном разряде
Теннис / US Open 2020 0

Российская теннисистка Вера Звонарёва и немка Лаура Зигемунд вышли в полуфинал Открытого чемпионата США в парном разряде. В четвертьфинальном матче соревнований Звонарёва и Зигемунд нанесли поражение второй паре турнира – бельгийке Элисе Мертенс и Арине Соболенко из Беларуси со счётом 6:4, 7:6 (7:1). Встреча продолжалась 1 час 40 минут. Звонарёва и Зигемунд ни разу не подали навылет, допустили 7 двойных ошибок и реализовали 3 брейк-пойнта из семи. Мертенс и Соболенко подали 5 эйсов, допустили 7 двойных ошибок и реализовали два брейка.

За выход в финал US Open Звонарёва и Зигемунд сыграют с российской парой Анна Блинкова и Вероника Кудерметова. Таким образом в финале Открытого чемпионата США в парном разряде выступит, как минимум, одна россиянка.

US Open — парный разряд (ж). 1/4 финала
06 сентября 2020, воскресенье. 21:20 МСК
Лаура Зигемунд
Германия
Лаура Зигемунд
Вера Звонарёва
Россия
Вера Звонарёва
Л. Зигемунд В. Звонарёва
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7  
4 		6 1  
         
Элисе Мертенс
Бельгия
Элисе Мертенс
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
Э. Мертенс А. Соболенко
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020