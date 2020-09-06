Вера Звонарёва вышла в полуфинал US Open в парном разряде

Российская теннисистка Вера Звонарёва и немка Лаура Зигемунд вышли в полуфинал Открытого чемпионата США в парном разряде. В четвертьфинальном матче соревнований Звонарёва и Зигемунд нанесли поражение второй паре турнира – бельгийке Элисе Мертенс и Арине Соболенко из Беларуси со счётом 6:4, 7:6 (7:1). Встреча продолжалась 1 час 40 минут. Звонарёва и Зигемунд ни разу не подали навылет, допустили 7 двойных ошибок и реализовали 3 брейк-пойнта из семи. Мертенс и Соболенко подали 5 эйсов, допустили 7 двойных ошибок и реализовали два брейка.
За выход в финал US Open Звонарёва и Зигемунд сыграют с российской парой Анна Блинкова и Вероника Кудерметова. Таким образом в финале Открытого чемпионата США в парном разряде выступит, как минимум, одна россиянка.
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