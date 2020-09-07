А. Зверев — о дисквалификации Джоковича: Новаку сильно не повезло

Немецкий теннисист Александр Зверев, который впервые в карьере вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США, прокомментировал дисквалификацию серба Новака Джоковича в матче четвёртого круга с испанцем Пабло Карреньо-Бустой. Наказание последовало после того, как Джокович отбросил мяч в сторону и попал в женщину-лайнсмена.

«Это большое невезение, Новаку сильно не повезло. Решение приняли супервайзеры, и это их работа. Мне больше нечего сказать. Даже не знаю, как это комментировать. Честно говоря, сейчас я нахожусь в небольшом шоке», — сказал Зверев.

В 1/8 финала Джокович встречался с испанцем Пабло Карреньо-Бустой. Соперники не успели доиграть даже один сет. Счёт был 6:5 в пользу испанца. Новак успел подать 9 эйсов, Карреньо-Буста – три.