После дисквалификации Джоковича на US Open не осталось теннисистов, выигрывавших ТБШ

После дисквалификации первой ракетки мира сербского теннисиста Новака Джоковича на US Open 2020 не осталось ни одного теннисиста, которому удавалось выиграть турнир «Большого шлема».

Наказание за агрессивное поведение последовало после того, как Джокович, расстроенный неудачной подачей в матче 1/8 финала с испанцем Пабло Карреньо-Бустой, отбросил мяч в сторону и попал в женщину-лайнсмена. Заметив это, серб тут же побежал извиняться, но это не помогло ему избежать наказания.

Ранее завершил выступление на турнире хорват Марин Чилич — победитель Открытого чемпионата США — 2014. Хорват уступил австрийцу Доминику Тиму со счётом 2:6, 2:6, 6:3, 3:6 в матче третьего круга турнира.



До этого во втором круге вылетел победитель трёх турниров «Большого шлема» британец Энди Маррей, уступив канадцу Феликсу Оже-Альяссиму со счётом 2:6, 3:6, 4:6.