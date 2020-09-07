До Джоковича тенисистов на турнирах «Большого шлема» не дисквалифицировали 20 лет

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович стал лишь пятым теннисистом в Открытую эру (с 1968 года), получившим дисквалификацию на турнире «Большого шлема» в мужском одиночном разряде, сообщает Gracenote Olympic на своей странице в «Твиттере».

Впервые подобное наказание было применено в 1990 году на Australian Open, когда дисквалифицировали американца Джона Макинроя. В 1995 году по причине дисквалификации покинули мэйджоры немец Карстен Аррьенс, получивший наказание на «Ролан Гаррос», и американец Джефф Таранго (Уимблдон). Последняя до сегодняшнего дня дисквалификация на турнире «Большого шлема» была в 2000 году, когда наказание понёс австриец Штефан Кубек («Ролан Гаррос»).

Наказание Джоковича за агрессивное поведение последовало после того, как серб, расстроенный неудачной подачей в матче 1/8 финала US Open с испанцем Пабло Карреньо-Бустой, отбросил мяч в сторону и попал в женщину-лайнсмена. Заметив это, Новак тут же побежал извиняться, но это не помогло ему избежать наказания.