Кирьос о снятии Джоковича: если бы я так попал, на сколько лет меня бы дисквалифицировали?

Австралийский теннисист Ник Кирьос прокомментировал дисквалификацию первой ракетки мира Новака Джоковича на Открытом чемпионата США.

«Если бы я случайно попал в горло, на сколько лет меня бы дисквалифицировали? На 5, 10 или 20», — написал австралиец в своём «твиттере».

В ходе матча 4-го круга Открытого чемпионата США Джокович отбросил мяч в сторону арбитра и попал в женщину-лайнсмена. Он был дисквалифицирован за агрессивное поведение, и на этом завершилось его участие в Открытом чемпионате США.

Инцидент произошёл в матче Джоковича с 20-м сеяным испанцем Пабло Карреньо-Бустой. Соперники не смогли доиграть даже один сет. Счёт к тому моменту был 6:5 в пользу испанца.

За выход в полуфинал Карреньо-Буста сыграет с победителем четвертьфинального матча между 12-м сеяным канадцем Денисом Шаповаловым и седьмой ракеткой турнира бельгийцем Давидом Гоффеном.