Островский о дисквалификации Джоковича: судья корчилась, как будто её сбила машина

Директор Baltic Open WTA International и теннисный агент Александр Островский прокомментировал дисквалификацию первой ракетки мира Новака Джоковича на US Open.

«Я не защищаю Новака, но судья корчилась, как будто её сбила машина. Почему они даже не посмотрели повтор? Было бы намного проще и понятнее. А теперь будет много домыслов и неверных толкований, которые не подходят для тенниса. Я понимаю, что по правилам в этой ситуации происходит автоматическая дисквалификация. Это единственное, что они смогут сделать. Думаю, Новак тоже знал. Я очень разочарован этим. Не говорю, что это неправильное решение, но это так глупо. Безумное невезение", — написал Островский в своём «твиттере».

В ходе матча 4-го круга Открытого чемпионата США Джокович отбросил мяч в сторону арбитра и попал в женщину-лайнсмена. Он был дисквалифицирован за агрессивное поведение, и на этом завершилось его участие в Открытом чемпионате США.