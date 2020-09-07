Наоми Осака уверенно обыграла Аннет Контавейт и вышла в 1/4 финала US Open

22-летняя японская теннисистка Наоми Осака (9-е место рейтинга WTA) в 4-м круге открытого чемпионата США по теннису уверенно обыграла 24-летнюю эстонку Анетт Контавейт (21-е место рейтинга WTA) – 2:0 (6:3, 6:4) и вышла в 1/4 финала. Продолжительность встречи составила 1 час и 13 минут.
Осака 4 раза подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 10 (20%). На счету её соперницы 2 эйса, 3 двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта. По общему количеству выигранных очков впереди представительница Японии – 68:52.
В 1/4 финала US Open Наоми Осака встретится с 27-летней представительницей США Шелби Роджерс, занимающей 93-е место в рейтинге WTA, которая в 4-м круге обыграла победительницу двух турниров «Большого шлема» чешку Петру Квитову.
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