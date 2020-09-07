Трэйси Остин: кажется, Джокович мог проиграть только так

Известная в прошлом американская теннисистка Трэйси Остин, победившая на US Open в одиночном разряде в 1979 и 1981 годах, а также на Уимблдоне в смешанном разряде в 1980-м, прокомментировала дисквалификацию серба Новака Джоковича за попадание мячом в линейного судью. Инцидент случился в первом сете матча четвёртого круга US Open с испанцем Пабло Карреньо-Бустой.
«Верное решение! Я потрясена случившимся. Надеюсь, с линейным судьёй всё хорошо. Новак Джокович был очевидным фаворитом в борьбе за 18-й титул на турнирах „Большого шлема“, он мог сократить отставание от Рафы и Роджера. Кажется, Новак мог проиграть только так. У нас будет новый чемпион турнира „Большого шлема“, — написала Остин в своём »твиттере".
Джокович чуть не убил судью! Его с позором дисквалифицировали с US Open
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