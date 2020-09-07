Бывший тренер Федерера прокомментировал дисквалификацию Джоковича
Пол Аннакон, экс-тренер швейцарца Роджера Федерера, прокомментировал ситуацию с дисквалификацией первой ракетки мира серба Новака Джоковича в матче четвёртого круга Открытого чемпионата США с испанцем Пабло Карреньо-Бустой. При счёте 5:6 в первой партии 17-кратный победитель турниров «Большого шлема» отбросил мяч и попал в линейного судью.
«Очень неприятная ситуация. US Open, имейте в виду: если бы система HawkEye Live использовалась на арене Артура Эша, как на других кортах, ничего бы не случилось. Если, если, если… Очень печальная ситуация. Давайте надеяться, что с лайнсвумен всё в порядке», — написал Аннакон в своём «твиттере».
Джокович не первый раз попадает мячом в человека. Но раньше это были игровые эпизоды
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