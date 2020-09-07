Впервые в истории титул на ТБШ завоюет игрок, родившийся в 1990-е или 2000-е

Пресс-служба ATP в своём «твиттере» оценила положение дел в одиночном разряде Открытого чемпионата США после дисквалификации 17-кратного победителя турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича. Уроженец Белграда был наказан в первом сете матча четвёртого круга с испанцем Пабло Карреньо-Бустой за попадание мячом в линейного судью.

«На турнире „Большого шлема“ будет новый победитель. Впервые в истории игрок, родившийся в 1990-е (или 2000-е) выиграет мэйджор. Во второй раз в Открытой эре в четвертьфинале турнира „Большого шлема“ не будет ни одного победителя соревнований», — говорится в сообщении.

Уже известны две четвертьфинальные пары US Open: Пабло Карреньо-Буста (Испания) — Денис Шаповалов (Канада) и Борна Чорич (Хорватия) — Александр Зверев (Германия).