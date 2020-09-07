Денис Шаповалов — первый канадец в Открытой эре, пробившийся в четвертьфинал US Open
21-летний Денис Шаповалов стал первым канадцем, пробившимся в четвертьфинал Открытого чемпионата США в Открытой эре, сообщает Eurosport. В поединке четвёртого круга он обыграл 29-летнего бельгийца Давида Гоффена со счётом 6:7 (0:7), 6:3, 6:4, 6:3.
В четвертьфинале US Open 2020 Шаповалов встретится с 29-летним испанцем Пабло Карреньо-Бустой, который прошёл в эту стадию турнира благодаря дисквалификации первой ракетки мира серба Новака Джоковича. В ходе встречи уроженец Белграда отбросил мяч в сторону арбитра и попал в лайнсвумен. Новак был дисквалифицирован за агрессивное поведение.
Шаповалов впервые в карьере вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема». Турнир в Нью-Йорке завершится 13 сентября.
Шаповалов — о ситуации с Джоковичем: всё могло закончиться очень, очень плохо
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