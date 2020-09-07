Наоми Осака — о дисквалификации Новака Джоковича: такое сказывается на всех
Японская теннисистка Наоми Осака прокомментировала дисквалификацию серба Новака Джоковича за попадание мячом в линейного судью в матче четвёртого круга Открытого чемпионата США с испанцем Пабло Карреньо-Бустой.
«Конечно, такое сказывается на всех. Я не видела этот момент, так как не смотрела игру в прямом эфире. Я спала. Но, конечно, ты начинаешь принимать в расчёт такие вещи. Я стараюсь не бросаться ракетками в таких ситуациях. Пожалуй, делала это пару раз. Но такие ситуации определённо заставляют людей задуматься», — приводит слова Осаки официальный сайт турнира.
Осака вышла в четвертьфинал US Open, обыграв представительницу Эстонии Анетт Контавейт со счётом 6:3, 6:4. Её следующей соперницей будет американка Шелби Роджерс.
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