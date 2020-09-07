Тарпищев: Медведев, Берреттини, Тим и Зверев разыграют титул на US Open

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев не стал называть россиянина Даниила Медведева главным фаворитом Открытого чемпионата США после дисквалификации первой ракетки мира серба Новака Джоковича. Уроженец Белграда был наказан за попадание мячом в линейного судью в матче с испанцем Пабло Карреньо-Бустой.



«Не называл бы сейчас Медведева главным фаворитом. Зверев набрал хорошую форму, Тим неплох, Берреттини сумасшедше играет на задней линии. Думаю, вот эта четвёрка разыграет: Медведев, Берреттини, Тим и Зверев. Рублёву сегодня будет сложно задавить итальянца. У Берреттини очень ровная и мощная игра», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

US Open завершится 13 сентября.