Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Тарпищев: Медведев, Берреттини, Тим и Зверев разыграют титул на US Open

Тарпищев: Медведев, Берреттини, Тим и Зверев разыграют титул на US Open
Теннис / US Open 2020 0

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев не стал называть россиянина Даниила Медведева главным фаворитом Открытого чемпионата США после дисквалификации первой ракетки мира серба Новака Джоковича. Уроженец Белграда был наказан за попадание мячом в линейного судью в матче с испанцем Пабло Карреньо-Бустой.

«Не называл бы сейчас Медведева главным фаворитом. Зверев набрал хорошую форму, Тим неплох, Берреттини сумасшедше играет на задней линии. Думаю, вот эта четвёрка разыграет: Медведев, Берреттини, Тим и Зверев. Рублёву сегодня будет сложно задавить итальянца. У Берреттини очень ровная и мощная игра», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

US Open завершится 13 сентября.

Тарпищев — о дисквалификации Джоковича: сколько раз прощали Серену, которая скандалила?
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020