Главный судья US Open объяснил, почему решил дисквалифицировать Новака Джоковича

Главный судья US Open Сёрен Фримель прокомментировал своё решение о дисквалификации серба Новака Джоковича за попадание мячом в арбитра на линии в матче четвёртого круга с испанцем Пабло Карреньо-Бустой.
«Джокович попал в судью, он действительно нанёс повреждение. Для меня было важно точно понять, что же именно произошло. Супервайзер и арбитр на вышке всё мне рассказали. В протоколе говорится, что я общался с Новаком. Он предоставил свою точку рения. Очевидно, что он попал точно в шею судьи на линии. Тогда было принято решение о его дисквалификации.
Новак в беседе со мной настаивал, что он попал случайно и из-за этого не может быть снят с турнира. Мы все согласились с тем, что он не делал это намеренно, но реальность такова, что он попал в судью и причинил боль", — цитирует Фримеля Marca.
Судья также уточнил, что в данной ситуации не рассматривается видеоповтор, а на принятие решения также повлияла «скорость мяча в момент попадания в шею судьи».
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