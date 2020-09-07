«Одна — для меня, одна — для тебя». Мария Шарапова опубликовала фото с клубникой

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», российская теннисистка Мария Шарапова опубликовала новое фото. На снимке бывшая первая ракетка мира держит в руках две клубнички.

«Одна — для меня, одна — для тебя», — подписала фото Шарапова.

Пост доступен в «инстаграме» Марии Шараповой

Мария Шарапова выиграла 39 турниров WTA (36 — в одиночном разряде), включая Итоговый чемпионат WTA 2004. Шарапова — обладательница Кубка Федерации (2008), серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде. Россиянка объявила о завершении профессиональной карьеры в феврале 2020 года.

Ранее Мария выложила фото, сделанное во время купания в горном озере. Её бойфренд британец Александр Гилкс сообщил, что снимки были сделаны в Санта-Барбаре (Калифорния, США).