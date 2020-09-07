Селиваненко — о дисквалификации Джоковича: вот и получили ту драму, которую все хотели

Вице-президент Федерации тенниса России, директор женского Кубка Кремля Алексей Селиваненко прокомментировал решение о дисквалификации первой ракетки мира серба Новака Джоковича на US Open. Лидер посева был наказан за попадание мячом в линейного судью.
«Это очень неудачное стечение обстоятельств, но правила есть правила. Право на решение принадлежит супервайзеру соревнований. Остальное — интерпретация. Судьи действовали из контекста ситуации. Теннис зачастую обвиняют в том, что в нём отсутствует драма. Вот и получили ту драму, которую все хотели. Теперь теннис появился на первых полосах прессы. Кроме профессионального судейского сообщества, оценивать это никто не должен», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Джокович не первый раз попадает мячом в человека. Но раньше это были игровые эпизоды.
- 7 сентября 2020
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