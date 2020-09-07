Камельзон: я бы Джоковича наказал хорошим штрафом, он от этого не обеднеет

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон отреагировал на дисквалификацию первой ракетки мира серба Новака Джоковича на Открытом чемпионате США. В матче четвёртого круга с испанцем Пабло Карреньо-Бустой уроженец Белграда попал мячом в линейного арбитра.

«Из ряда вон выходящий случай. Но то, что произошло, было сделано бессознательно. Джокович никого не хотел обидеть и попасть в судью. Теннис — эмоциональная игра. Тот факт, что Джоковича сняли по регламенту, — это верное решение. Супервайзер и директор турнира не могли поступить по-другому.

Последствия будут интересны. Я бы Джоковича наказал хорошим штрафом, он от этого не обеднеет. Если будут другие карательные меры, то будет плохо для мирового тенниса, а особенно для US Open, где Новак был единственной звездой. Играть против Джоковича или между собой — разные вещи", — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.