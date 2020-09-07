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Джон Макинрой: Джокович до конца карьеры останется плохим парнем. Это пятно ему не смыть

Джон Макинрой: Джокович до конца карьеры останется плохим парнем. Это пятно ему не смыть
Теннис / US Open 2020 0

Семикратный победитель турниров серии «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой прокомментировал дисквалификацию серба Новака Джоковича на US Open. Первая ракетка мира получил такое наказание за попадание мячом в линейного судью.

«Думаю, на Новаке сказалось давление. Теперь, нравится ему это или нет, но он до конца карьеры останется плохим парнем. Будет интересно посмотреть, как он с этим справится. Я не говорил, что он не отойдёт от такого. Если он справится с этой ролью, то может восстановиться, это точно. Он стремится войти в историю, обойти Надаля и Федерера. Он моложе, мы это знаем. Вокруг Новака много всего, но это пятно он смыть не сможет.

Какой будет реакция других игроков? Какая реакция будет у болельщиков на него, когда они вернутся на трибуны? Ответов у нас нет. Я просто поражён, как он сотворил нечто такое безрассудное в ситуации, когда являлся безусловным фаворитом", — цитирует Макинроя CNN.

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