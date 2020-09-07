Джон Макинрой: Джокович до конца карьеры останется плохим парнем. Это пятно ему не смыть

Семикратный победитель турниров серии «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой прокомментировал дисквалификацию серба Новака Джоковича на US Open. Первая ракетка мира получил такое наказание за попадание мячом в линейного судью.

«Думаю, на Новаке сказалось давление. Теперь, нравится ему это или нет, но он до конца карьеры останется плохим парнем. Будет интересно посмотреть, как он с этим справится. Я не говорил, что он не отойдёт от такого. Если он справится с этой ролью, то может восстановиться, это точно. Он стремится войти в историю, обойти Надаля и Федерера. Он моложе, мы это знаем. Вокруг Новака много всего, но это пятно он смыть не сможет.

Какой будет реакция других игроков? Какая реакция будет у болельщиков на него, когда они вернутся на трибуны? Ответов у нас нет. Я просто поражён, как он сотворил нечто такое безрассудное в ситуации, когда являлся безусловным фаворитом", — цитирует Макинроя CNN.